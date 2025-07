Valdaso, nuovi poliambulatori in alcuni degli spazi della Rsa.

Il Gruppo Kos amplia i servizi sanitari sul territorio con l'apertura del nuovo Poliambulatorio Valdaso, ospitato all’interno della RSA Residenza Anni Azzurri di Campofilone. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un sistema di cure più accessibile e tempestivo, garantendo ai cittadini un’assistenza di qualità senza dover affrontare lunghe attese. La salute dei nostri concittadini è la priorità, e ora più che mai, la risposta alle loro esigenze è più vicina.

Il potenziamento dell’accesso alle cure mediche a garanzia della tutela della salute dei cittadini non è utopia, ma la risposta del Gruppo Kos alle esigenze del territorio, grazie all’apertura del ‘Poliambulatorio Valdaso’, inaugurato ieri all’interno della Residenza Anni Azzurri di Campofilone. Gruppo sanitario italiano che opera nell’assistenza sociosanitaria, psichiatria, riabilitazione, diagnostica e medicina per acuti, Kos è una realtà di consolidata professionalità, presente in undici regioni d’Italia, tra cui l’Rsa Anni Azzurri di Campofilone, sorta nel 2018. Da ieri, al piano terra della struttura, in contrada Valdaso 53A, è operativa l’area del poliambulatorio, che offre servizi medici di alta qualità, attraverso prestazioni diagnostiche, visite specialistiche e attività ambulatoriali, con professionisti qualificati in discipline mediche, tra cui cardiologia, chirurgia generale e vascolare, fisiatria, fisioterapia, logopedia, neurologia, ortopedia, osteopatia, otorinolaringoiatria, urologia, gastroenterologia e dermatologia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it