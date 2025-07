Verso il voto regionale irrompono i sindacati Critica la Cisl | Ci stanno scippando lo spazio di partecipazione

Verso le elezioni regionali, i sindacati si fanno sentire, criticando la Cisl Toscana che sente di essere scippata dello spazio di partecipazione. Silvia Russo sottolinea l’importanza di questo momento per il dialogo democratico, denunciando come le polemiche strumentali rischino di offuscare il valore del confronto autentico. È fondamentale riscoprire un dibattito serio e costruttivo, perché solo così si rafforza la partecipazione e si alimenta la crescita civica del territorio.

FIRENZE – Verso le elezioni regionali, anche i sindacati intervengono. Per Silvia Russo, segretaria generale Cisl Toscana “la campagna elettorale è da sempre un momento fondamentale del processo democratico. Certo, ci sono manifesti attaccati sui muri e ‘santini’ distribuiti tra amici e conoscenti, cene elettorali e polemiche strumentali ‘acchiappavoti’, ma si tratta anche e soprattutto di un momento dedicato al confronto vero delle idee e dei programmi. Uno spazio in cui chi si candida a governare un Comune o, come in questo caso, una Regione non solo presenta le sue idee e il suo programma, ma ancora prima ascolta le esigenze, le richieste e le proposte che arrivano dalla società civile e dalle sue multiple e varie espressioni organizzate: da noi sindacati alle associazioni datoriali, dalle società sportive ai circoli di quartiere, dalle comunità religiose alle associazioni culturali”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

