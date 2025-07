Perché sempre più famiglie rimangono senza casa

Perché sempre più famiglie si trovano senza casa? I dati del Ministero dell’Interno mostrano un aumento preoccupante degli sfratti a Milano, passati da 254 nel 2022 a 362 nel 2023. Un trend in crescita, secondo i sindacati, che rischia di peggiorare a causa dell’esplosione incontrollata del mercato degli affitti. La crisi abitativa si fa sentire forte e chiara: occorre intervenire subito per tutelare le famiglie più vulnerabili.

A Milano nel 2022 il ministero dell’Interno ha registrato 254 sfratti per fine locazione. Nel 2023 sono aumentati: ne sono stati registrati 362. Secondo i sindacati è un numero che sta continuando a salire e che potrebbe dipendere proprio dall’esplosione incontrollata del mercato degli affitti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

