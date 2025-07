Palestina libera dal consiglio sì alla mozione

Il Consiglio Comunale di Fermo si fa portavoce di un appello globale, chiedendo il riconoscimento della Palestina e un immediato cessate il fuoco in Medio Oriente. La mozione, firmata da ’La Città che Vogliamo’ e dal consigliere Stefano Fortuna del Movimento 5 Stelle, sottolinea l’importanza di una soluzione pacifica, fondata sul principio dei due Stati. È un passo importante verso la pace che tutti desideriamo vedere.

Anche il consiglio comunale di Fermo chiede il riconoscimento della Palestina e l’immediato cessate il fuoco in Medio Oriente. A chiederlo una mozione a firma de ’La Città che Vogliamo’ e di Stefano Fortuna consigliere del Movimento 5 Stelle. "Le premesse avanzate – fa sapere Nicola Pascucci, segretario de La Città che Vogliamo – sono state l’importanza di una soluzione pacifica del conflitto israelo-palestinese, basata sul principio dei due Stati". Riflettori accesi anche sulla " violazione sistematica, da parte dell’occupante israeliano, dei diritti umani; sulle enormi sofferenze inflitte, in maniera indiscriminata, ai civili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Palestina libera, dal consiglio sì alla mozione

