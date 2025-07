Il ritorno del nucleare in Giappone 14 anni dopo il disastro di Fukushima

dopo anni di esitazioni, sta finalmente riscoprendo il nucleare come soluzione per garantire energia pulita e sostenibile. Questa scelta rappresenta un pivot strategico, tra rischi ambientali e la necessità di sicurezza energetica, e potrebbe segnare una svolta epocale nel panorama energetico globale. La domanda ora è: quale sarà l'impatto di questa decisione sulla stabilità economica e ambientale del Paese?

Quattordici anni dopo il tristemente noto disastro di Fukushima il Giappone è pronto a tornare ad abbracciare il nucleare. Tokyo procederà con la costruzione di centrali di nuova generazione dopo aver riavviato i reattori inattivi. Il motivo di una simile decisione? I prezzi sempre più elevati del gas e, più in generale, dell’ energia hanno spinto il governo a riconsiderare un’opzione a lungo considerata un tabù. La seconda economia asiatica, nonostante il ricordo ancora vivo di Fukushima, aveva già fatto sapere, alla fine del 2024, che avrebbe intrapreso questa direzione. Il Giappone sta lentamente riattivando i reattori nucleari chiusi in seguito al citato incidente; nel momento in cui scriviamo ne ha riaperti 14 su 54. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il ritorno del nucleare in Giappone (14 anni dopo il disastro di Fukushima)

In questa notizia si parla di: nucleare - giappone - anni - disastro

Arriva a Torino in mostra a Camera con 170 fotografie, Alfred Eisenstaedt, a cura di Monica Poggi. Una vera e propria retrospettiva dalle prime fotografie della Germania degli anni ’30, il Giappone post nucleare e i molti reportage prima e dopo la Seconda Guerra mondiale.Una vita lunga un secolo, non solo la celebre istantanea del bacio tra il marinaio e l'infermiera a Times square. - Arriva a Torino una mostra straordinaria dedicata ad Alfred Eisenstaedt, maestro della fotografia istantanea.

Dopo tanti no e tante scelte ideologiche (e irrazionali) arrivano buonsenso e concretezza, grazie alla Lega - che sul tema del nucleare pulito e di ultima generazione ha da sempre le idee chiare - e all'impegno di tutto il governo. Per assicurare all'Italia e al suo Vai su Facebook

Fukushima oggi, le conseguenze a 14 anni dal disastro nucleare; Fukushima, 14 anni fa il disastro nucleare dopo il terremoto; Fukushima: cosa (non) è cambiato dopo 14 anni dal disastro nucleare senza precedenti.

Fukushima: 5 anni fa il disastro nucleare del Giappone, tra ... - greenMe - Fukushima, 5 anni fa il disastro nucleare che avrebbe cambiato per sempre le sorti di quest'area del Giappone. greenme.it scrive

Il Giappone torna al nucleare: nuova strategia energetica per il 2040. Una svolta dopo Fukushima. - Il Giappone punta su energia nucleare per ridurre gas e carbone: riaperti 14 reattori, in arrivo nuove tecnologie da qui al 2040. Come scrive quotidianomotori.com