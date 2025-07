Sicurezza sul territorio Arrivato l’agente della Locale | Più servizi di controllo

Finalmente torniamo a essere funzionali – commenta con soddisfazione il sindaco Severino Serafini –. Con l’arrivo di Alberto Rovescalli, la polizia locale può rafforzare i controlli sulla Provinciale 23 e garantire un territorio più sicuro per tutti i cittadini. Un passo importante verso una comunità più tranquilla e protetta, che testimonia l’impegno delle istituzioni nel tutelare il benessere di ogni residente.

Torna la polizia locale, nuovo agente in servizio e controlli rafforzati sulla Provinciale 23. Dopo mesi di difficoltà, l’ufficio torna operativo grazie all’ingresso di un nuovo agente. È Alberto Rovescalli il neoassunto che consente al Comune di ripristinare l’organico minimo necessario a garantire i servizi di sicurezza sul territorio. "Finalmente torniamo a essere funzionali – commenta con soddisfazione il sindaco Severino Serafini –. Con Rovescalli e l’altro agente, Claudio Vinci, possiamo riorganizzare la presenza della polizia locale, anche se restiamo al minimo indispensabile. Il nostro organico è composto da due agenti, che per realtà come la nostra rappresentano già un buon traguardo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sicurezza sul territorio. Arrivato l’agente della Locale: "Più servizi di controllo"

