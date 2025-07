Regione e Comune | Siamo pronti al reclamo Già fatti tanti interventi

Regione e Comune si preparano a presentare un reclamo contro l’ordinanza del Tribunale di Bologna, che ha suscitato grande preoccupazione tra le amministrazioni locali. Con un danno stimato di 3,6 milioni per il caso Ravone, si teme quale impatto potrebbero avere futuri ricorsi, soprattutto in aree colpite da recenti alluvioni come la Romagna. La sfida ora è proteggere i bilanci e assicurare un futuro più sicuro per tutti.

L’ordinanza del Tribunale di Bologna rischia di far tremare le amministrazioni regionali e comunali. Se, infatti, per il " caso Ravone " il ‘ danno temuto ’ è quantificato in 3,6 milioni, che cosa succederebbe con altri ricorsi in altre zone della regione, come la Romagna, funestata dalle ultime alluvioni? Per evitare che sentenze del genere incidano sui bilanci, Regione e Comune "prendono atto" della decisione del Tribunale sul torrente Ravone "e valutano di presentare reclamo". Come previsto, visto che tale provvedimento potrebbe essere un ‘pericoloso’ precedente (per gli enti locali), Viale Aldo Moro e Palazzo d’Accursio accolgono la possibilità di fare ricorso entro i 15 giorni canonici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Regione e Comune: "Siamo pronti al reclamo. Già fatti tanti interventi"

