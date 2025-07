Il taglio dei fondi al festival? Giuli venga a Santarcangelo

Il taglio dei fondi al Festival di Santarcangelo ha acceso una discussione vibrante tra sostenitori e critici, con Filippo Sacchetti che non si dà pace. Con un appello diretto al ministro Giuli, invita a visitare di persona questa realtà culturale vivace, sperando di far loro comprendere l’importanza e il valore del festival per la comunità. Perché solo così si può davvero capire cosa si perde quando si tagliano risorse a eventi così vitali.

"Il presidente della commissione ministeriale che ha giudicato il festival di Santarcangelo meritevole della metà dei punti dello scorso anno ovviamente non potrà venire a vedere con i suoi occhi cosa sta accadendo qui". Filippo Sacchetti è un fiume in piena e sui social lancia un invito, per protesta, al ministro Giuli, per visitare proprio Santarcangelo e il festival. "Forse non si rendono conto di quello che dicono – continua il primo cittadino – O sanno di colpire chi a loro dà più fastidio. Allora venga, il ministro Giuli, a vedere con i suoi occhi quello che sta andando in scena. Perché questa forma di arte contemporanea e di teatro di piazza moderno sta parlando dei problemi principali della nostra vita quotidiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Il taglio dei fondi al festival?. Giuli venga a Santarcangelo"

Siamo a metà festival, e non si è visto nessuno del Governo, che lo ha dimezzato rispetto i punteggi di qualità artistica. Intanto però gli spettacoli vanno avanti, c’è entusiasmo e stanno arrivando migliaia di giovani. Proprio i giovani sono il futuro del festival piu Vai su Facebook

