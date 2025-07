Caso affidi dopo la sentenza Una delle imputate assolte | Sono stati anni molto difficili

Dopo anni di incertezze e sofferenze, Sara Gibertini, assistente sociale, finalmente trova una verità che riporta giustizia e chiarezza. La sua esperienza rivela come il percorso giudiziario possa essere arduo, soprattutto quando l’accusa sembra essere unilaterale. La sua testimonianza illumina le difficoltà di una battaglia personale contro un sistema che, solo con la sentenza di assoluzione, ha potuto affermare la propria innocenza.

"È stato messo un punto fermo, di verità, a una realtà che era stata ribaltata e trasfigurata. Ho sempre accettato il fatto che fosse più che legittima un’attività di indagine da parte degli inquirenti, ma l’aspetto più difficoltoso, che non sono riuscita a comprendere, è che l’attività di accusa sia stata monodirezionale". A parlare è Sara Gibertini, assistente sociale 44enne, assolta nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini a Bibbiano, difesa dagli avvocati Federico De Belvis e Francesca Guazzi. Per lei erano stati chiesti 5 anni di condanna per reati che includono il falso nelle relazioni, frode processuale e violenza privata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it