Osimhen Galatasaray | dalla clamorosa prospettiva di rimanere al Napoli alla richiesta di chiudere coi turchi passando perla richiesta di riallacciare rapporti con l’Al Hilal Tutta la verità!

Il futuro di Victor Osimhen si infiamma tra possibili scenari sorprendenti: dal desiderio di restare al Napoli, alle avance del Galatasaray, fino alla richiesta di riavvicinamento con l’Al Hilal. La giornata è stata ricca di colpi di scena e trattative in fermento, riflettendo l’importanza strategica di questa decisione per il calciomercato estivo. Ma quale strada prenderà davvero il nigeriano? Scopriamo tutti i dettagli e le ultime novità sulla sua intricata vicenda.

Osimhen Galatasaray: giornata molto movimentata per il nigeriano, diviso tra tre “fuochi”: Napoli e Al Hilal ci hanno provato. La situazione di Victor Osimhen continua a essere una delle principali attrazioni del mercato estivo. Nelle ultime ore sono emerse nuove e rilevanti informazioni sul futuro del centravanti nigeriano. Secondo quanto appreso dal profilo X di Alfredo Pedullà, il giocatore ha avuto vari contatti con la dirigenza del Napoli e altre realtà interessate, tra cui il Galatasaray e l’ Al Hilal. Il Napoli aveva cercato di convincere Osimhen a rimanere in squadra. Tuttavia, il centravanti non ha mostrato interesse per questa possibilità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Galatasaray: dalla clamorosa prospettiva di rimanere al Napoli alla richiesta di chiudere coi turchi, passando perla richiesta di riallacciare rapporti con l’Al Hilal. Tutta la verità!

Osimhen Juve, De Laurentiis fa il prezzo per i bianconeri: svelata la richiesta per il bomber nigeriano! Cifre e dettagli - Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è nel mirino della Juventus. Aurelio De Laurentiis ha fissato il prezzo per il bomber nigeriano, suscitando l’interesse dei bianconeri.

Il Galatasaray punta tutto su Osimhen. Il club turco, che negli scorsi giorni aveva presentato una prima offerta da 55 milioni di euro, ha pareggiato la richiesta del Napoli. Come spiega Matteo Moretto, formalmente non andrebbe a pagare la clausola da 75 milio

#Osimhen-#Galatasaray: #Napoli ancora in attesa delle garanzie bancarie

Napoli, il Galatasary arriva a 75 milioni per Osimhen: i dettagli sul contratto del giocatore; Calciomercato Napoli, il Galatasaray su Osimhen: «Offerta giusta, sarà nostro in 48 ore»; Sportmediaset – Osimhen, oggi incontro potenzialmente decisivo tra Napoli e Galatasaray. La situazione.

Osimhen-Galatasaray, trattativa bloccata: il Napoli non ha ricevuto le giuste garanzie, cosa succede ora - Si è bloccata la trattativa tra Napoli e Galatasaray per il trasferimento a titolo definitivo in Turchia di Victor Osimhen. msn.com scrive

Pagina 2 | Osimhen, il Galatasaray non paga e il Napoli blocca la trattativa! - Sembrava tutto fatto con il club turco ma a De Laurentiis non arriva nessuna garanzia dei 75 milioni assicurati da Istanbul. Da tuttosport.com