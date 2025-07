Trump | oggi arriva lettera dazi a Ue

Oggi, Trump scende nuovamente in campo con una mossa che scuote i mercati: l'annuncio di una lettera ai paesi europei e nuove tariffe sul Canada. La sua strategia, tra dazi al 35% e dichiarazioni sulla Russia, promette di influenzare l'economia globale nei prossimi giorni. Rimanete sintonizzati, perché quello che succederà nelle prossime due settimane potrebbe cambiare il volto delle relazioni internazionali e commerciali.

7.00 Il presidente Usa ha imposto al Canada dazi del 35% e ha annunciato che arriva oggi la lettera all'Unione europea. In un'intervista all'emittente Nbc, ha aggiunto: "Diremo che i Paesi rimamanenti, quelli che non hanno ricevuto le lettere, pagheranno il 15 o il 20%" Trump ha aggiunto che lunedì farĂ una "dichiarazione importante" sulla Russia "Deluso" da Mosca,"vediamo che succede nelle prossime due settimane". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: trump - arriva - lettera - dazi

Trump arriva in Qatar fra le polemiche per il maxi regalo di un Boeing 747 - Donald Trump arriva in Qatar accompagnato da polemiche per il controverso dono di un Boeing 747. Dopo aver siglato un partnership strategico da 600 miliardi di dollari in Arabia Saudita, il presidente statunitense continua il suo tour nelle ricche monarchie del Golfo, puntando a rafforzare gli investimenti e gli accordi sulla Difesa.

La lettera con cui Donald Trump stabilirà i nuovi dazi imposti all’Unione europea dal 1° agosto dovrebbe arrivare nei prossimi “due giorni”. Lo ha detto lo stesso Trump. Oggi, intanto, in Italia la Camera ha discusso le mozioni su come rispondere alle tariffe stat Vai su Facebook

Trump annuncia: «Per il Canada dal primo agosto dazi al 35%». Oggi anche la lettera all'Unione Europea Vai su X

Trump: Pronta la lettera per l'Ue sui dazi. E arriva la vendetta contro il Canada; Trump, dall'1/8 dazi al 35% per Canada, oggi la lettera a Ue; Trump annuncia dazi al 50% per il Brasile. Merz: «Cauto ottimismo» per accordo Ue-Usa.

Trump annuncia: "Dal primo agosto dazi del 35% al Canada" | In giornata arriva la lettera anche all'Ue - Donald Trump ha annunciato che dal primo agosto gli Stati Uniti imporranno dazi del 35% sui prodotti importati dal Canada. msn.com scrive

Trump: "Pronta la lettera per l'Ue sui dazi". E arriva la vendetta contro il Canada - Il presidente ha dichiarato in un'intervista a Nbc che presto invierà una missiva a Bruxelles: all'interno le tariffe imposte da Washington ... Come scrive today.it