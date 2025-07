TS – Osimhen il Galatasaray non paga e il Napoli blocca tutto Ma trattativa poi riparte

L’affare Osimhen tra Napoli e Galatasaray si blocca, alimentando suspense e incertezza. Dopo aver pareggiato le aspettative, le garanzie bancarie mancanti hanno interrotto la trattativa, lasciando i tifosi sul filo del rasoio. Tuttavia, la situazione potrebbe ancora evolversi: il mercato è in continuo fermento e le trattative sono tutt’altro che chiuse. La domanda ora è: riuscirà il Galatasaray a risolvere gli ostacoli e riprendere il dialogo? Rimanete sintonizzati per aggiornamenti esclusivi.

2025-07-10 18:27:00 Non lascia di certo indifferenti l'ultima news di Tuttosport: Quella che sembrava ormai una trattativa conclusa con il Napoli, ora è in una fase di stallo: l'operazione Osimhen al Galatasaray è al momento bloccata. Il motivo? Le mancate garanzie bancarie che aspettava la società, che per ora non sono arrivate, come riportato da Sky Sport. I turchi avevano alzato la posta in palio, accettando la richiesta dei partenopei per l'attaccante nigeriano, ma la fumata bianca che ormai pareva scontata, in questo momento è ancora grigia. Osimhen-Galatasaray, trattativa bloccata. Dopo una prima offerta di 60 milioni di euro, rispedita al mittente da Aurelio De Laurentiis, il Galatasaray aveva deciso di alzare il tiro e mettere sul piatto i 75 milioni previsti dalla clausola rescissoria del calciatore per l'estero, con le modalità di pagamento da discutere.