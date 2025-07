Piccolo commercio la Regione Liguria stanzia 1,7 milioni per iniziative e riqualificazione

La Liguria si impegna a valorizzare il suo piccolo commercio con un investimento di 17 milioni di euro, destinati a iniziative di riqualificazione e sviluppo. Le nuove linee guida approvate facilitano l’accesso ai sostegni economici, grazie alle risorse provenienti dagli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita nella regione. Un’opportunità concreta per rafforzare il tessuto commerciale locale e stimolare l’economia regionale.

