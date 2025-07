Tagliati dieci bus su tredici Sale la protesta a Corneto

La riduzione dei servizi di trasporto pubblico sta creando scontento tra i residenti di Corneto, che si sentono penalizzati da dieci corse su tredici sospese. La protesta si accende ora più che mai, mentre le modifiche alle linee minacciano la mobilità quotidiana di un intero quartiere. Con il timore di ulteriori riduzioni, i cittadini chiedono risposte concrete e un ripensamento delle decisioni. La questione rimane aperta: fino a quando sarà possibile trovare una soluzione equilibrata?

"Sospese dieci corse su tredici, così si penalizza un intero quartiere". Scoppia la protesta a Corneto, dove da oggi entreranno in vigore i tagli agli autobus della linea 2, che collegano il quartiere al resto della città . A essere sospese – fino al 12 settembre – saranno le corse delle 8.29, 9.25, 11.03, 13.38, 14.15, 15.34, 16.42, 17.28, 19.35 e 20.12: resteranno i bus delle 7.07, delle 7.49 e delle 13.09. Un taglio (a cui si aggiunge quello di tre corse della linea 5 e una della linea 6) che ha scatenato le lamentele dei residenti, lamentele di cui si sono fatti portavoce Fabrizio Principi, presidente del comitato di quartiere, e Massimo Guido Conte, segretario regionale di Codici Marche Odv. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tagliati dieci bus su tredici. Sale la protesta a Corneto

In questa notizia si parla di: dieci - tredici - protesta - corneto

Tagliati dieci bus su tredici. Sale la protesta a Corneto.

La protesta contro l’antenna a Corneto diventa un blues - Ernesto Vissani, batterista e compositore, trasforma la protesta contro l'antenna a Corneto in un blues in dialetto, per denunciare la preoccupazione per le emissioni e il mancato rispetto del ... Secondo ilrestodelcarlino.it