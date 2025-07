Inchiesta sulla Regione Siciliana i soldi all’Inter e lo show tra i templi saltati

Un'intricata vicenda che scuote la regione Sicilia, svelando il controverso legame tra politica, sport e soldi pubblici. L’operazione, orchestrata sotto il coinvolgimento di figure di spicco come Sabrina De Capitani e l’assessore Elvira Amata, mette in luce una strategia ambiziosa ma controversa: l’evento dell’Inter nella Valle dei Templi, finanziato con due milioni di euro dalla Regione, prometteva di unire storia e modernità . Di questo...

All'assessorato al Turismo avevano organizzato anche un evento nella Valle dei Templi in cui protagonista sarebbe stata l'Inter. La Regione avrebbe dato ai nerazzurri due milioni, in cambio anche di un logo sulle maglie. Regista di tutta l'operazione, as usual, era Sabrina De Capitani. Il tutto emerge dagli atti dell'inchiesta che coinvolge la De Capitani e l'assessore Elvira Amata. Di questo.