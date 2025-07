VIDEO | Skymetro Salis | Nel 2026 nuovo bando concorreremo con un altro progetto

Un nuovo capitolo si apre nella vicenda dello Skymetro di Genova: nel 2026, un bando nazionale offrirà un’opportunità decisiva per rilanciare il trasporto pubblico. La sindaca Silvia Salis ha annunciato in consiglio comunale che il Comune parteciperà con un progetto innovativo e alternativo, aprendo così a una sfida emozionante e piena di speranze per il futuro della mobilità cittadina. La partita è più viva che mai, e il nostro obiettivo è...

#GMG LO "SGAMBETTO" DEL GOVERNO ALL'AMMINISTRAZIONE SALIS di Vittorio De Benedictis Il “no” del ministero dei Trasporti, monopolizzato dai leghisti Matteo Salvini, vice premier ed Edoardo Rixi, vice ministro, a un progetto alternativo allo Skymetro Vai su Facebook

