Curigliano Nardo Pantaleo Mannarino Stancato e Cinquegrana ospiti dal 12 al 14 luglio su Canale Italia

Dal 12 al 14 luglio, Canale Italia si trasformerà in un palcoscenico di approfondimenti e testimonianze di grande impatto nel programma Noi Notizie, condotto da Massimo Martire. Durante questa tre giorni, ospiti di spicco come Curigliano Nardo, Pantaleo Mannarino, Stancato e Cinquegrana condivideranno storie e riflessioni su temi attuali, culturali e sociali. Un appuntamento imperdibile che promette di coinvolgere e ispirare il pubblico italiano.

Tra sabato 12 luglio e lunedì 14 luglio, Canale Italia ospiterà una serie di interventi di alto profilo all’interno del programma Noi Notizie condotto da Massimo Martire, con protagonisti importanti personalità italiane che racconteranno temi di attualità, cultura e impegno sociale. Sabato 12 luglio si parte alle 06:50 con la testimonianza toccante di Domenico Nardo, avvocato e docente di Vibo Valentia, che racconterà la sua storia personale legata alla perdita della figlia Rachele Nardo, scomparsa prematuramente nel 2024. Nel suo racconto emergerà il progetto dell’Associazione culturale “Rachele Nardo – LLFF”, nata per diffondere tra i giovani i valori di vita, creatività e speranza che Rachele rappresentava. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Curigliano, Nardo, Pantaleo, Mannarino, Stancato e Cinquegrana ospiti dal 12 al 14 luglio su Canale Italia

