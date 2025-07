Dazi Trump | Per Canada tariffe al 35% oggi lettera a Ue

Le tensioni tra Stati Uniti e Canada si intensificano, con l’annuncio di Trump di aumentare le tariffe al 35%, minando un’alleanza storica. Questa mossa rappresenta una sfida diretta alle relazioni bilaterali e potrebbe avere ripercussioni economiche significative. In una lettera al primo ministro canadese, Trump giustifica il provvedimento, segnando un nuovo capitolo nel fragile equilibrio commerciale tra i due giganti del Nord America. Un passo che rischia di cambiare gli equilibri già complessi.

Dazi: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che aumenterà dal mese prossimo le tasse su molti beni importati dal Canada al 35%, aggravando la frattura tra i due Paesi nordamericani che hanno subito un duro colpo alla loro alleanza pluridecennale. La lettera al primo ministro canadese. La lettera al primo ministro canadese Mark Carney rappresenta un deciso aumento delle aliquote tariffarie massime del 25%, imposte da Trump per la prima volta a marzo dopo mesi di minacce. I dazi di Trump sarebbero stati introdotti nel tentativo di indurre il Canada a reprimere il contrabbando di fentanyl, nonostante il traffico relativamente modesto di droga proveniente da quel Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Trump: “Per Canada tariffe al 35%, oggi lettera a Ue”

