‘Back to Nature – Vite condivise’ | rinascita verde a Comonte

Nel cuore di Seriate, un angolo un tempo incolto si trasforma in un’oasi di rinascita verde grazie a ‘Back to Nature – Vite Condivise’. Questo progetto, nato dalla collaborazione tra l’Ente di Formazione Sacra Famiglia e la Fondazione della Comunità Bergamasca, valorizza la storia e la natura, creando un nuovo spazio di condivisione e crescita. Un esempio ispirante di come il passato possa guidarci verso un futuro più sostenibile.

Nel cuore del Comune di Seriate rinasce un’area fino a poco tempo fa incolta, grazie a un progetto dell’Ente di Formazione Sacra Famiglia, accreditato dalla Regione Lombardia per la formazione professionale. Il progetto ‘Back to nature – Vite condivise’, finanziato anche da Fondazione della Comunità Bergamasca nell’ambito del bando Ambiente, si radica in un luogo ricco di storia: la collina, coltivata a vite già nel 1850 per volontà di Santa Elisabetta Cerioli – fondatrice dell’Istituto delle Suore della Sacra Famiglia che qui ha sede – torna oggi a nuova vita. La prima fase dell’iniziativa ha visto gli studenti dell’indirizzo agricolo dell’Ente di Formazione impegnati nella creazione di un vero e proprio vigneto didattico, oggi concluso: studio botanico e progettazione sostenibile, formazione di filari con diverse specie di viti, adozione di metodi antichi di allevamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - ‘Back to Nature – Vite condivise’: rinascita verde a Comonte

In questa notizia si parla di: vite - back - nature - condivise

L'antica collina della Sacra Famiglia di Comonte torna a essere una vigna grazie agli studenti.

Stories, "Ferzan Özpetek – Vite condivise". VIDEO | Video Sky - Guarda Stories, "Ferzan Özpetek – Vite condivise". Da video.sky.it

Frammenti di vite condivise. Le mille e una storia di Norberto Presta - A poche ore dal secondo incontro tra la città di Messina e Norberto Presta risuonano ancora agli orecchi dei presenti gli echi della sua prova precedente. Riporta tempostretto.it