Trump annuncia | Dal primo agosto dazi del 35% al Canada

Il mondo osserva con attenzione le nuove mosse di Donald Trump, che dal primo agosto introdurrà dazi al 35% sui prodotti canadesi. Questa decisione segna un ulteriore capitolo nella complessa relazione commerciale tra Stati Uniti e Canada, alimentando tensioni e riflessioni su un possibile impatto globale. Ma cosa nasconde questa strategia diplomatica? Scopriamolo insieme, analizzando le implicazioni di questa scelta e le reazioni internazionali.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha annunciato che dal primo agosto la sua amministrazione imporrà dazi commerciali pari al 35% sui prodotti del Canada. In un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, il presidente Usa ha allegato una lettera inviata al premier canadese, Mark Carney, simile a quelle inviate negli ultimi giorni ai leader di altri Paesi. «Invece di collaborare, il Canada si è vendicato con le proprie tariffe. Se Ottawa lavorerà con me per fermare il traffico di fentanyl, potrei considerare un aggiustamento», si legge nel documento. Come in tutte le lettere inviate da lunedì, questi dazi si aggiungeranno a quelli imposti su specifici settori di attività, come l’acciaio e l’alluminio o le automobili. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump annuncia: «Dal primo agosto dazi del 35% al Canada»

In questa notizia si parla di: canada - trump - primo - agosto

Dazi, Cina e Usa firmano l’accordo: “Con Ue entro il 9 luglio”. Trump: “Il Canada pagherà” - Le tensioni commerciali tra Cina, USA e UE si intensificano mentre le negoziazioni continuano a muoversi su più fronti.

Trump annuncia: «Per il Canada dal primo agosto dazi al 35%». Oggi anche la lettera all'Unione Europea Vai su X

Il presidente Donald Trump posticipa al 1° agosto l’introduzione di nuove tariffe, accendendo la tensione con ulteriori minacce su Truth social. Colpite le economie orientali chiave, mentre il comparto moda, da Nike a Gap, si confronta con scenari inflattivi Vai su Facebook

Trump annuncia: dal primo agosto dazi al 35 per cento per il Canada; Trump annuncia dal 1° agosto dazi al 35% per Canada, oggi lettera a Ue; Trump annuncia: «Dal primo agosto dazi del 35% al Canada». Oggi la lettera anche all' Unione europea.

Trump: dal primo agosto dazi al 35% per il Canada, pressione per fermare flusso illegale di fentanyl - Trump ha accusato Ottawa di non fare abbastanza contro il traffico di fentanyl e di adottare pratiche sleali. Riporta msn.com

Dazi, Trump: «Dal primo agosto del 35% al Canada». Oggi la lettera all'Unione Europea - Trump ha imposto dazi del 35% al Canada e ha annunciato che l'Unione Europea riceverà la lettera sulle tariffe oggi. Come scrive leggo.it