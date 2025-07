Wimbledon 2025 | Jannik Sinner all’esame Djokovic Alcaraz super favorito con Fritz

Wimbledon 2025 si prepara a regalare emozioni intense, con Jannik Sinner pronto a mettere alla prova i giganti del tennis mondiale. Dopo il duello epico con Djokovic al Roland Garros, il pubblico aspetta con trepidazione questa nuova sfida sulla storica erba londinese. Sarà una battaglia tra talento e determinazione, con al centro della scena i grandi favoriti come Alcaraz e Fritz. La posta in gioco è alta: chi dominerà il campo e scriverà il prossimo capitolo di questa leggenda?

Dieci, se vogliamo il numero perfetto. Saranno tanti i confronti tra i due quando Jannik Sinner scenderĂ in campo sul Centre Court per affrontare Novak Djokovic, in quella che è la terza loro sfida a Wimbledon e quinta in uno Slam. L’aspettavano un po’ tutti, questo accoppiamento in questo venerdì: ecco accontentata una larga parte del pubblico nella rivincita del Roland Garros. Non un torneo semplice per entrambi, ma questa è cosa nota: da una parte i tre set persi da Djokovic nel torneo e l’impressione che, soprattutto contro Flavio Cobolli, il serbo l’abbia vinta piĂą d’esperienza e di piccoli dettagli che d’altro, dall’altra tutto quello che è accaduto dagli ottavi in poi per Sinner, uscito dal surreale match con Grigor Dimitrov con un gomito non proprio a posto. 🔗 Leggi su Oasport.it