Il bombardamento del ’44 La città ricorda i 119 morti

La memoria storica di un evento così tragico come il bombardamento del 10 luglio 1944 rimane viva nel cuore della nostra città. Ricordare i 119 martiri di quel giorno, celebrando la commemorazione in via San Francesco d’Assisi davanti al monumento dei ferrovieri, è un atto di rispetto e di consapevolezza. La città non dimentica, e continua a custodire con fierezza la memoria di coloro che hanno pagato il prezzo più alto per la libertà.

La città non dimentica i morti del 10 luglio 1944. Ieri mattina la commemorazione per l’anniversario del bombardamento di Porta Milano del 10 luglio 1944, celebrata in via San Francesco d’Assisi, di fronte al monumento che ricorda i ferrovieri uccisi da quelle bombe. In quel bombardamento vennero sganciati decine di ordigni, con l’obiettivo di colpire le infrastrutture ferroviarie, ma in realtà l’impatto devastante fu sull’intera area circostante: la zona di via San Francesco d’Assisi. Un bombardamento che costò la vita a 119 persone, tra cui più di 20 ferrovieri. I feriti furono 82. Ieri mattina la celebrazione ha visto il ricordo di don Paolo Arienti, seguito dagli interventi del sindaco Andrea Virgilio, il consigliere provinciale Eugenio Vailati, il presidente del Dopolavoro Ferroviario, Graziano Badolato, il presidente dell’Anpi Giancarlo Corada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il bombardamento del ’44. La città ricorda i 119 morti

