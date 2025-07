Nuovi Giochi Gratuiti su Steam – 11 Luglio 2025

Steam torna a sorprendere con quattro nuovi giochi gratuiti disponibili dall’11 luglio 2025! Dai mondi vibranti di avventure indie alle sfide strategiche più intense, questa selezione promette ore di divertimento per ogni appassionato. Tra i titoli in evidenza spicca “Millie Megavolte 8”, un platform ricco di azione e umorismo. Scoprite subito queste gemme e arricchite la vostra libreria virtuelle con giochi imperdibili!

Steam continua a regalarci fantastici giochi gratuiti, e oggi vi presentiamo quattro nuove gemme da provare assolutamente! Dalle avventure indie ai giochi di strategia, c’è qualcosa per tutti. Ecco la lista: 1? Millie Megavolte 8: Millie and the Mole King. Un’avventura platformer ricca di azione e umorismo! Segui Millie nella sua lotta contro il perfido Re Talpa in un mondo colorato e pieno di segreti. Se ami i platformer old-school con un tocco moderno, questo gioco fa per te! 2? Zeppelin Rush. Prendi il controllo di uno zeppelin e sfida altri giocatori in frenetiche corse aeree! Con grafica accattivante e meccaniche competitive, Zeppelin Rush è perfetto per chi cerca un’esperienza multiplayer veloce e divertente. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: giochi - gratuiti - steam - luglio

I Giochi di Strategia Gratuiti su iPhone e smartphone Android - Scopri i migliori giochi di strategia gratuiti per iPhone e Android. Perfetti su qualsiasi dispositivo, offrono sfide in tempo reale contro giocatori globali e coprono vari temi, rendendo ogni partita avvincente e coinvolgente.

I nuovi giochi gratis da Steam sono pronti; Ci sono altri giochi gratis da Steam che non state scaricando; Giochi Gratis su PC: 4 regali su Epic Store per iniziare luglio nel migliore dei modi.

Questi giochi su Steam sono gratis e sicuramente non li state scaricando - Steam regala quattro giochi gratuiti: Cooking with Magic, Prime World: Classic, Collapse Of The Midnight Sun e Heist. Secondo msn.com

I nuovi giochi gratis da Steam sono pronti - Qui trovate altri quattro giochi da non perdere da Steam: nella notizia trovate link per il download gratis e facile su PC. Lo riporta msn.com