Bilancio di sostenibilità | le aziende che lo fanno anche senza obblighi

Il bilancio di sostenibilità rappresenta un'opportunità senza precedenti per le aziende di tutte le dimensioni di dimostrare il loro impegno ambientale, sociale e di governance. Anche se non ancora obbligatorio per le PMI, alcune realtà come Wirutex e Utensil Centro, leader a Pesaro e nelle Marche, hanno scelto di anticipare i tempi, integrando questa pratica nei loro processi. "È uno strumento che..."

Per le piccole e medie imprese non è ancora obbligatorio, ma due aziende pesaresi, tra le prime nelle Marche ma anche a livello nazionale, hanno realizzato il loro primo bilancio di sostenibilità. Si tratta di Wirutex e Utensil Centro, aziende specializzate nella produzione utensili, entrambe con sede a Pesaro, che al bilancio economico tradizionale hanno deciso di affiancare anche quello relativo alla sostenibilità (Esg). "È uno strumento che non si limita a fotografare la situazione attuale dell’azienda sotto il profilo ambientale, sociale, economico e di governance, ma rappresenta anche una base solida da cui partire per definire obiettivi concreti e misurabili di miglioramento futuro – spiega Marco Sponticcia, socio della startup Econova AI, che si è occupata della realizzazione del bilancio delle due aziende –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bilancio di sostenibilità: le aziende che lo fanno anche senza obblighi

In questa notizia si parla di: bilancio - sostenibilità - aziende - fanno

Rai, in pareggio il bilancio 2024. Nomine: Ventura alla Pubblicità, Calandrelli alla Sostenibilità - La Rai chiude il bilancio 2024 in pareggio, un anno ricco di celebrazioni per il centenario della radio e i 70 anni della televisione.

BILANCIO ESG NOI SIAMO PRONTI E TU? Dal 2026 scatta l’obbligo per tante aziende: preparare un Bilancio di sostenibilità secondo la nuova direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Ambiente Solidale ti aiuta ad arrivarci pronto: rifiuti tr Vai su Facebook

Bilancio di sostenibilità: le aziende che lo fanno anche senza obblighi; Bilancio di sostenibilità: cos’è e come redigerlo?; Bilancio di sostenibilità: guida normativa per aziende e PMI.