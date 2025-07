Quarto posto nella finale mondiale in Spagna per il gruppo della Danzaria

Nella suggestiva cornice di Burgos, il gruppo della Danzaria di Montevarchi ha conquistato il quarto posto nella finale mondiale, sfiorando il podio con la loro coinvolgente coreografia "Zemyata". Un risultato straordinario che testimonia il talento e la dedizione di questa scuola di danza, capace di portare l'Italia tra le migliori al mondo. La competizione si è disputata in un clima di grande entusiasmo e professionalità, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti i partecipanti.

Nella finale mondiale di Burgos, in Spagna, il¬†cammino¬†della scuola di danza¬†Danzaria di Montevarchi si √® fermato a un passo dal podio, ottenendo un prestigioso 4¬į posto nella prova conclusiva della categoria junior Large group contemporaneo con la coreografia "Zemyata". La gara si √® disputata. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: posto - finale - mondiale - spagna

