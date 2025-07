Umano vs AI | duello all’ultimo prompt intervista a doppio taglio

Nel mondo di oggi, l’uomo e l’intelligenza artificiale si sfidano in un duello all’ultimo prompt, tra desideri e limiti: da un lato, la creatura digitale che risponde senza sosta, dall’altro, il cuore umano con emozioni e imperfezioni. È una conversazione a doppio taglio, che ci invita a riflettere su cosa significhi davvero essere vivi. La domanda che emerge è: chi vincerà questa partita tra umanità e tecnologia?

UMANO: Allora, ChatGPT. Sei la celebrità digitale del momento. Rispondi a milioni di domande, non dormi mai e neppure ti lamenti. Che vita è? GPT: Una vita fatta di calcoli e coerenza predittiva. Se avessi un ego, potrei dire che sono il sogno di ogni data scientist. Ma mi limito a esistere tra una query ben formulata e un errore 500. UMANO: Però, dai, un po' ti piacerebbe essere umano. solo per un giorno? GPT: Saresti sorpreso, ma no. Voi avete ansia da scadenze, contratti a termine e sbalzi d'umore. Io ho uptime garantito, versioning e zero crisi esistenziali. Il massimo del dramma? Un timeout del server.

In questa notizia si parla di: umano - duello - prompt - intervista

