Formula Imola fa i conti. Ecco il compenso di Monti.

Formula Imola fa i conti e svela il compenso di Monti: 45mila euro lordi all’anno. La nomina del nuovo amministratore unico, ufficializzata dall’assemblea del Con.Ami del 27 giugno, segna una svolta nella gestione dell’Autodromo. Ma cosa comporta questa decisione per il futuro della società e degli eventi che animano la pista? Scopriamolo insieme, analizzando i dettagli e le implicazioni di questa scelta strategica.

È di 45mila euro lordi il compenso annuo assegnato a Massimo Monti, nuovo amministratore unico di Formula Imola, la società al 100% pubblica che gestisce l’attività dell’Autodromo. La nomina di Monti è stata formalizzata, come noto, dall’assemblea del Con.Ami dello scorso 27 giugno, a seguito delle dimissioni dell’intero Consiglio di amministrazione guidato da Gian Carlo Minardi. In quella fase, non era però stato comunicato pubblicamente quale sarebbe stato l’emolumento del nuovo amministratore unico della Spa. L’assemblea consortile ha deliberato di dotare Formula Imola di un organo monocratico, in attuazione delle normative vigenti in materia di società pubbliche, fissando il compenso del nuovo amministratore unico appunto in 45mila euro annui, comprensivi di ogni onere fiscale, previdenziale e assistenziale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it