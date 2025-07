Biglietti più cari per Malpensa Due euro in più

Se ogni euro conta, il viaggio verso Malpensa sta diventando sempre più caro. Dal primo agosto, il biglietto del treno tra Milano e l’aeroporto passerà da 13 a 15 euro, con aumenti anche per le fermate intermedie. Trenord spiega che si tratta del primo aggiornamento delle tariffe dal 2016, ma quali saranno le conseguenze per i viaggiatori? La risposta potrebbe sorprenderti.

Raggiungere con i mezzi pubblici l’aeroporto di Malpensa sarà sempre più costoso. Dal primo agosto il biglietto del treno fra Milano e l’aeroporto in provincia di Varese passerà infatti da 13 a 15 euro e cambieranno di conseguenza anche le tariffe per le stazioni intermedie. Trenord, la società che gestisce il servizio ferroviario regionale e il Malpensa Express, sottolinea che si tratta del "primo adeguamento tariffario aeroportuale dal 2016 e che la tariffa per chilometro di 0,27 euro l’ora è la più bassa d’Europa dove la media è di 0,73 e comunque con l’aumento salirà a 0,31". L’aumento aiuterà "un’ulteriore evoluzione della qualità del servizio" di cui beneficeranno anche i viaggiatori sulle altre tratte che invece non subiranno aumenti né dei biglietti, né degli abbonamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Biglietti più cari per Malpensa. Due euro in più

In questa notizia si parla di: malpensa - euro - biglietti - cari

Furti per oltre 4 milioni di euro a Malpensa, 10 arresti: così venivano colpiti i viaggiatori ricchi - Una banda algerina specializzata in furti milionari ai danni di passeggeri facoltosi è stata smantellata a Malpensa con 10 arresti.

Biglietti più cari per Malpensa. Due euro in più; Caro voli, Regione raddoppia lo sconto aerei per Natale. Schifani: «Favoriamo mobilità sostenibile; La classifica degli aeroporti più cari d’Italia: Linate e Firenze tra i più costosi, Pescara e Forlì….

Biglietti più cari per Malpensa. Due euro in più - Raggiungere con i mezzi pubblici l’aeroporto di Malpensa sarà sempre più costoso. Lo riporta msn.com

Aumento tariffa Malpensa Express: il biglietto passa da 13 a 15 euro - Dal 1° agosto, il Malpensa Express aumenta il prezzo del biglietto per migliorare la qualità del servizio offerto ai passeggeri. Si legge su ilsole24ore.com