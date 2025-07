Nel 2025 impazza la moda inquietante di scegliere nomi per bambini ispirati a criminali e serial killer

Nel 2025, una tendenza inquietante scuote il panorama dei nomi per bambini: sempre più genitori nel Regno Unito scelgono di chiamare i loro figli ispirandosi a figure della cronaca nera, tra serial killer e criminali famosi. Questa moda sorprendente riflette un fenomeno culturale insolito e controverso, che solleva interrogativi su valori e percezioni sociali. Ma cosa spinge le persone a optare per nomi così provocatori?

Negli ultimi mesi è emerso un fenomeno inaspettato nel Regno Unito: sempre più genitori hanno scelto nomi per i loro figli ispirati a figure della cronaca nera, come serial killer, truffatori e criminali famosi. L'analisi del sito BabyCentre UK sui nomi più popolari del 2025 rivela un'insolita ascesa di appellativi come Anna (richiamo a Anna Delvey), Teddy (Ted Bundy), Arthur (Arthur Lee Allen).

