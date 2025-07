Croce Verde Busallese | Attenzione ai falsi militi che chiedono soldi porta a porta

La Croce Verde Busallese invita alla massima prudenza: sono molte le segnalazioni di falsi militi in divisa che bussano alle porte chiedendo soldi. La sicurezza dei residenti è la nostra priorità e vogliamo chiarire che queste persone non fanno parte della nostra organizzazione. Restate vigili, diffidate da richieste sospette e segnalate subito eventuali incontri anomali alle autorità competenti. La vostra attenzione può fare la differenza.

Attenzione a Busalla. La direzione della Croce Verde Busallese ha lanciato l'allarme e messo in guardia i residenti del Comune¬†che in questi giorni sono state segnalate persone con divisa di pubblica assistenza che chiedono soldi porta a porta.¬† "Precisiamo che queste persone non fanno parte. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

