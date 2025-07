sestola sotto choc funerali in comune per aurelio e fabio

La comunità di Sestola è ancora sotto shock nel ricordare Aurelio e Fabio Marchioni, un padre e un figlio tragicamente scomparsi in circostanze drammatiche. Aurelio, albergatore stimato, ha perso la vita dopo il lutto per il tragico incidente del figlio, lasciando tutti sgomenti davanti a questa doppia perdita. Un dolore profondo che ci invita a riflettere sul fragile equilibrio tra vita e destino.

SESTOLA (Modena) E’ un dolore, un vuoto che ha segnato tutta la comunità di Sestola quello creato dalla morte di Aurelio e Fabio Marchioni, padre e figlio deceduti a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Aurelio, 67 anni, noto albergatore si è tolto la vita lanciandosi da un ponte dopo che, qualche ora prima, il figlio 36enne era deceduto a seguito di un incidente: si era tuffato in una piscina naturale situata nei pressi delle cascate del Dardagna, sbattendo violentemente la testa. Ora l’intera comunità si interroga su quanto sia stato fatto davvero per mostrare vicinanza alla famiglia, scossa negli anni da altre disgrazie come la perdita, a seguito di un incidente domestico, della figlioletta, la primogenita, seui anni: rimasec folgorata mentre si asciagava i capelli col phon. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it