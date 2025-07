Virtus Indoor Rowing World Championship 2025 | a Torino i Mondiali di canottaggio indoor per atleti con disabilità intellettive

Torino si prepara a diventare la capitale dello sport inclusivo con i Virtus Indoor Rowing World Championship 2025, un evento che celebra il talento e la determinazione di atleti con disabilità intellettive. Dal 14 al 16 ottobre al PalaMirafiori, questa manifestazione mondiale, organizzata dalla storica Società Canottieri Armida, promuove l’inclusione attraverso il canottaggio indoor, dimostrando che lo sport unisce e trasforma le vite. Un’occasione unica per vivere emozioni e testimoniare l’importanza dello sport per tutti.

La città di Torino ospiterà i Virtus Indoor Rowing World Championship 2025, i Campionati Mondiali di canottaggio indoor per atleti con disabilità intellettive e relazionali, in programma dal 14 al 16 ottobre 2025 al PalaMirafiori. L’evento sarà organizzato dalla Società Canottieri Armida, realtà storica da oltre 25 anni impegnata nella promozione dello sport inclusivo e del pararowing in Italia e in Europa. Canottaggio inclusivo e sport per tutti: Torino capitale mondiale del rowing indoor. Assegnati dalla federazione internazionale Virtus, i Campionati Mondiali 2025 rappresentano un riconoscimento al percorso pluriennale dell’Armida, promotrice della “Rowing for Paralympic Games”, una delle più longeve competizioni europee dedicate al canottaggio per persone con disabilità. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com