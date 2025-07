L’unione energetica passa dall’Italia | 1,5 miliardi per Adriatic Link

L’Italia si conferma protagonista chiave nell’unione energetica europea, con un investimento di 15 miliardi di euro per il progetto Adriatic Link. Ieri, l’intesa ufficiale ha aperto le strade a una pioggia di fondi provenienti dalla BEI e da Intesa San Paolo, segnando un passo decisivo verso una connettività più efficiente e sostenibile nel cuore del Mediterraneo. Un'alleanza strategica destinata a cambiare il panorama energetico del continente.

Ieri l'intesa, pioggia di fondi da Bei e Intesa San Paolo

