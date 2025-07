FuoriGp Monza scalda i motori Parate e concerti in tutte le piazze

Preparati a vivere Monza come mai prima d'ora: dal 4 al 7 settembre, il FuoriGp trasformerà le piazze cittadine in un palcoscenico di musica, arte e divertimento. Piazza Cambiaghi si farà ancora più grande con concerti e spettacoli coinvolgenti, grazie alla collaborazione di T Project Group - Sinapps. Un evento che unisce tradizione e innovazione, puntando a un futuro sempre più vibrante e partecipato. Vuoi scoprire cosa rende questa manifestazione unica?

Prende forma il FuoriGp che animerà le piazze della città dal 4 al 7 settembre. Ogni piazza diventerà teatro di eventi e manifestazioni. Il fulcro sarà piazza Cambiaghi, rinnovata, che diventa area concerti. Sarà la realtà monzese T Project Group - Sinapps a occuparsi della realizzazione del progetto "FuoriGp" voluto dal Comune per il biennio 2025-2026, con un'idea che guarda al futuro, valorizza il territorio e punta a una partecipazione ancora più ampia e consapevole. Rappresenta la cordata di organizzatori Lorenzo Venuto che racconta la mappa delle piazze monzesi coinvolte: piazza Cambiaghi diventa "Area di showcase" con l'intervento di personaggi televisivi.

