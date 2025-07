WAVE WORKSHOP DESIGN 2025 | a Venezia l’esposizione dei progetti di design sostenibile e inclusivo sviluppati dagli studenti Iuav

Scopri l’innovazione sostenibile e inclusiva attraverso le creazioni degli studenti IUAV al Wave Workshop Design 2025 a Venezia. Un’occasione unica per esplorare progetti che uniscono creatività, rispetto per l’ambiente e inclusività sociale. Dal 11 al 13 luglio, il Cotonificio Veneziano si trasformerà in un crocevia di idee rivoluzionarie che plasmeranno il futuro del design. Non perderti questa vetrina di talento e visione futura!

L'Università Iuav di Venezia presenta l'esposizione dei progetti realizzati nell'ambito di WAVE WORKSHOP DESIGN, il programma estivo che coinvolge oltre 100 studenti e studentesse dei corsi di laurea in Design. La mostra collettiva si terrà da venerdì 11 a domenica 13 luglio 2025, con orario continuato 9:00 – 19:00, presso il Cotonificio Veneziano (Dorsoduro 2196,

