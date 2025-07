Al Belvedere Apre il Posa Park tra food e spettacoli

Pronti a vivere un'esperienza unica nel cuore di Posatora? Al belvedere si apre il Posa Park, il nuovo punto di riferimento tra food e spettacoli. Un luogo che unisce gusto, intrattenimento e socialità , superando la semplice idea di bar. Federico Gasparroni, Alessandro Coen e Valerio Barigelletti promettono un’offerta dinamica e coinvolgente, pronta ad accogliervi in un’atmosfera vibrante e innovativa. Il divertimento e la qualità sono garantiti: tutto pronto per l’inaugurazione di martedì alle 18!

Tutto pronto per l'inaugurazione del del nuovo " Posa park " al parco Belvedere di Posatora: l'appuntamento è per martedì alle 18. "La vecchia denominazione "Posa bar" era riduttiva e superata dal nostro progetto che valorizza il food, l'ospitalitĂ e l' intrattenimento a tutto campo – sottolineano Federico Gasparroni, Alessandro Coen e Valerio Barigelletti, giĂ gestori del Nyx e anche di alcuni ristoranti – il nuovo locale sarĂ suddiviso in piĂą aree, vale a dire area aperitivo, area bar, area pub, area cena e area intrattenimento all'anfiteatro. Per chi desidera cenare, nello spazio dedicato allo street food non è necessaria la prenotazione".

Al Parco Belvedere di Posatora, prende vita il nuovo "Posa park", inaugurato martedì 15 luglio alle 18, promettendo un'estate ricca di musica e divertimento.

