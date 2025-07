I posti di lavoro più inclusivi in Italia la top 20 DE&I delle aziende

In Italia, sempre più aziende si distinguono per i loro ambienti di lavoro inclusivi e rispettosi delle diversità. La classifica 2025 Best Workplaces for Diversity, Equity & Inclusion di Great Place to Work Italia svela le 20 realtà più attente alla parità dei diritti. Tra queste, spicca una catena di hotel di livello, simbolo di come l'attenzione all'inclusione possa diventare un valore strategico. Scopriamo insieme quali sono le aziende leader in questo importante percorso verso un futuro lavorativo più equo.

Non soltanto ambienti di lavoro sani ed equilibrarti, ma anche inclusivi e rispettosi delle diversità. È uno dei criteri sempre più al centro delle politiche aziendali in Italia, come rilevato dalla classifica 2025 Best Workplaces for Diversity, Equity & Inclusion, stilata da Great Place to Work Italia. La graduatoria delle 20 società più attente alla parità dei diritti tra i dipendenti vede in testa una catena di hotel di livello internazionale, seguita al secondo posto da un colosso della tecnologia, ma registra sul podio anche un’azienda italiana. L’indice DE&I. L’ultima edizione della classifica si basa sull’indagine di Great Place to Work Italia, che ogni anno sottopone un questionario a quasi 100mila lavoratori delle aziende che collaborano con la società di ricerca e consulenza negli ambienti di lavoro, con almeno 50 collaboratori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - I posti di lavoro più inclusivi in Italia, la top 20 DE&I delle aziende

