Crollano le nuove assunzioni Meno 11% nei primi mesi del 2025 Giù persino i contratti a chiamata

Il mercato del lavoro nella provincia di Pesaro e Urbino mostra segnali preoccupanti: le nuove assunzioni sono in calo dell’11% nel primo trimestre del 2025, rispetto all’anno precedente. Un trend che coinvolge anche i contratti a chiamata, riflettendo una crescente incertezza economica e una difficile ripresa occupazionale. In un contesto così fragile, è fondamentale analizzare le cause e trovare strategie per invertire questa tendenza negativa.

Crollano le nuove assunzioni nella provincia di Pesaro e Urbino. Secondo l’ Osservatorio Inps sui nuovi rapporti di lavoro, nel nostro territorio i contratti di assunzione realizzati dalle aziende nel primo trimestre del 2025 sono calati di circa l’11% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando invece a confronto del primo trimestre 2023 erano rimasti stabili. Nel dettaglio, nei primi tre mesi dell’anno, i nuovi contratti di lavoro stipulati dalle aziende nella nostra provincia sono stati 10.674, quando nel 2024 (ma anche nel 2023) erano stati quasi 12mila. Un calo molto più pronunciato rispetto a quanto accaduto nel resto della regione, dove i nuovi contratti sono diminuiti del 6%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Crollano le nuove assunzioni. Meno 11% nei primi mesi del 2025. Giù persino i contratti a chiamata

