Parco intitolato a Diana Un simbolo per ricordare la piccola morta di stenti | rimasta nel cuore di tutti

Un gesto di memoria e speranza: a tre anni dalla tragica scomparsa di Diana Pifferi, il parco di via Indipendenza a Borgolombardo sarà intitolato alla piccola, simbolo di innocenza e dolore condiviso. San Giuliano non dimentica, e questa toccante iniziativa vuole mantenere vivo il ricordo di Diana nel cuore di tutti, affinché tragedie come questa non si ripetano mai più.

San Giuliano non dimentica. A tre anni dalla sua morte, il parchetto di via Indipendenza a Borgolombardo sarà intitolato a Diana Pifferi, la bimba di 18 mesi scomparsa il 20 luglio 2022 dopo essere stata lasciata morire di stenti dalla madre Alessia Pifferi - ora condannata all'ergastolo in primo grado -, che l'ha abbandonata da sola in casa per sei giorni. Il dramma si è consumato in un appartamento di Ponte Lambro a Milano, mentre i funerali della piccola sono stati celebrati a San Giuliano, Comune di residenza della zia materna Viviana Pifferi. E nel cimitero di San Giuliano Diana è tumulata in un loculo che non manca di riempirsi di fiori e peluche.

