Tecnologia avanti tutta | Investiamo sulla città

una cittadinanza digitale che unisce innovazione e comunità, trasformando ogni sfida tecnologica in un'opportunità di crescita condivisa. Con un team dinamico e competente, Nicma Company si impegna a costruire un futuro in cui tecnologia e persone camminano insieme, per creare soluzioni su misura che fanno la differenza.

"La tecnologia fatta di persone" è il motto che ben rappresenta Nicma Company, azienda nata nel 1999 e in continua evoluzione, specializzata nell’offrire soluzioni personalizzate in campo Information and Communication Technology (ICT), attraverso lo sviluppo di sistemi informatici all’avanguardia. Nicma Company, caratterizzata dalla sinergia tra un capitale umano fatto di giovani e di persone con grande esperienza, ha scelto di investire su Corsico, riqualificando la sede di via Volta per renderla più moderna, in linea con la crescita e gli sviluppi dell’azienda. Inoltre, ha deciso di partecipare in modo propositivo al progetto "Corsico al futuro", un’iniziativa di confronto e pianificazione strategica tra Comune e imprese per favorire lo sviluppo economico del territorio, in collaborazione con Assolombarda (rappresentata da Elena Milanesi degli Affari Istituzionali, su delega di Lara Botta, presidente della Zona Sud Ovest) e del Centro Studi PIM (con l’impegno del direttore Franco Sacchi) che ha condotto un’analisi approfondita della città, esaminando caratteristiche urbane, sociali e produttive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it