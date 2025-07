Il Veneto del post Zaia Intervista a Flavio Tosi

Nel cuore del Veneto, tra sfide e alleanze in evoluzione, si apre un nuovo capitolo politico post Zaia. La candidatura di Flavio Tosi, figura di spicco e simbolo di continuità nella regione, segna un momento strategico nel panorama del centrodestra. Con il suo passato da sindaco e l’attuale ruolo di europarlamentare, Tosi rappresenta una voce autorevole e determinata. Ma quali saranno le ripercussioni di questa scelta? Scopriamolo insieme.

In vista delle prossime regionali, nel Veneto del post Zaia la situazione appare particolarmente complessa per il centrodestra e nel braccio di ferro tra Fratelli d'Italia e Lega si è inserita Forza Italia che ha lanciato la candidatura di Flavio Tosi, giĂ sindaco di Verona dal 2007 la 2017 e oggi europarlamentare azzurro

Un'accesa disputa veronese infiamma il centrodestra veneto. Flavio Tosi (Forza Italia) ha attaccato il governatore Luca Zaia (Lega) e la sua giunta, citando una relazione della Corte dei Conti su Pedemontana e liste d'attesa sanitarie. Tosi accusa Zaia di aver

