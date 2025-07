Dazi Usa la guerra continua Trump | Dal primo agosto tariffe del 35% al Canada Oggi invierà la lettera anche alla Ue

Gli Stati Uniti tornano a scuotere il commercio internazionale con nuove tariffe da record: dal primo agosto, un’onda di dazi del 35% colpirà il Canada, come annunciato da Donald Trump sui social. Questa decisione si inserisce in un quadro di tensioni che coinvolge anche l’UE e altri partner globali, minando ulteriormente la stabilità economica mondiale. La sfida è aperta: quali saranno le conseguenze di queste mosse protezionistiche? Restate con noi per scoprirlo.

Washington, 11 luglio 2025 – Gli Stati Uniti imporranno dei dazi del 35% alle importazioni dal Canada a partire dal prossimo primo agosto: lo ha annunciato il presidente Donald Trump sul suo profilo di Truth Social. Una sorta di “lettera” spedita via social e indirizzata al premier canadese Mark Carney. Ma non è l’unica manovra in programma. Trump ha comunicato che sta valutando l'imposizione di dazi generalizzati del 15 o 20% ai Paesi che non hanno ancora ricevuto notifiche specifiche a partire dal 1 agosto. Oggi la lettera anche alla Ue. epaselect epa12227733 US President Donald Trump during a meeting with African leaders at the White House, Washington, DC, USA, 09 July 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi Usa, la guerra continua. Trump: “Dal primo agosto tariffe del 35% al Canada”. Oggi invierà la lettera anche alla Ue

In questa notizia si parla di: dazi - agosto - lettera - trump

Trump pronto a rinviare i dazi al 1° agosto, le prime lettere dalla Casa Bianca: ecco le tariffe e quali sono i primi Paesi colpiti - Donald Trump si prepara a rinviare i dazi, spostandoli dal 9 luglio al 1° agosto, una mossa che potrebbe alleggerire temporaneamente le tensioni commerciali.

Trump annuncia: «Per il Canada dal primo agosto dazi al 35%». Oggi anche la lettera all'Unione Europea Vai su X

La lettera con cui Donald Trump stabilirà i nuovi dazi imposti all’Unione europea dal 1° agosto dovrebbe arrivare nei prossimi “due giorni”. Lo ha detto lo stesso Trump. Oggi, intanto, in Italia la Camera ha discusso le mozioni su come rispondere alle tariffe stat Vai su Facebook

Trump annuncia dal 1° agosto dazi al 35% per Canada, oggi lettera a Ue; Trump, dall'1/8 dazi al 35% per Canada, oggi la lettera a Ue; Trump: Dazi al 35% per il Canada dal 1 agosto. In arrivo lettera all'Ue.

Dazi Usa, la guerra continua. Trump: “Dal primo agosto tariffe del 35% al Canada”. Oggi invierà la lettera anche alla Ue - E chi non riceverà nessuna avviso avrà comunque maggiorazione tra il 15 e il 20% ... Secondo msn.com

Dazi al 35% per il Canada. Trump: "Se reagite lo aumenteremo". Oggi attesa la lettera a UE - Il presidente americano Donald Trump ha annunciato dazi al 35% per il Canada a partire dal 1 agosto. Si legge su msn.com