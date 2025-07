I supplenti vanno in ferie Doppia vittoria in tribunale | Avremo decine di ricorsi

I supplenti, spesso dimenticati, ora celebrano vittorie storiche in tribunale: grazie a due sentenze recenti, docenti precari hanno ottenuto il riconoscimento delle ferie mai maturate. Una svolta che apre la strada a decine di ricorsi e a un nuovo capitolo nella tutela dei diritti del personale scolastico. È solo l’inizio di una battaglia che promette di cambiare radicalmente il modo in cui vengono trattati i supplenti in Italia.

I supplenti vanno in ferie. "Finalmente" dicono Cisl e Uil riferendosi a due diverse sentenze che hanno visto docenti precari vincere nei confronti del ministero dell’Istruzione, vedendosi riconoscere le ferie mai maturate in passato. "Ed è solo l’inizio – rileva Antonio Pagnotta della Uil Scuola – perché negli ultimi anni il comportamento di diversi dirigenti negli istituti del riminese ha visto negare i periodi di ferie al personale supplente. Abbiamo già decine di domande di ricorso". Insomma, le sentenze appena arrivate stanno generando un effetto a catena. Tornando ai casi presentati dai sindacati, il tribunale per il lavoro di Rimini ha stabilito che "anche il docente a termine – spiegano dalla Cisl - ha diritto alla ‘monetizzazione’ delle ferie in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I supplenti vanno in ferie. Doppia vittoria in tribunale: "Avremo decine di ricorsi"

Supplenti al termine delle lezioni: contratto per soli scrutini, no permessi retribuiti e ferie senza oneri. Quando si rientra nell’art. 37 - Con la conclusione delle lezioni, i supplenti con contratto fino a questo periodo iniziano a interrogarsi sugli aspetti contrattuali legati agli scrutini.

