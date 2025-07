Brescia trasformazione e cambiamento nelle Medee a Palazzo Martinengo

A Brescia, il Palazzo Martinengo si anima di un’arte che trasforma e testimonia il coraggio. “Medee” di Butterfly centro antiviolenza e Case rifugio rappresenta un potente progetto collettivo, unendo sensibilità artistiche, impegno sociale e creatività giovanile. Fino al 20 luglio, questa mostra invita a riflettere sul cambiamento, offrendo un’occasione unica di condividere storie di rinascita e speranza. Un viaggio emozionante nel cuore della trasformazione sociale attraverso l’arte.

Un’opera collettiva in cui si intreccia la sensibilità di artiste che credono nel potere della narrazione come strumento di cambiamento sociale, l’impegno al fianco delle donne vittime di violenza e la creatività di studenti delle scuole superiori. È stata inaugurata ieri a Palazzo Martinengo a Brescia (resterà fino al 20 luglio) la mostra Medee di Butterfly centro antiviolenza e Case rifugio, atto conclusivo di un innovativo progetto di arte partecipata ideato da Patrizia Benedetta Fratus, che ha messo a confronto donne vittime di violenza e studenti delle superiori. L’esposizione apre il progetto Be in Hu-Bs Martinengo di Fondazione Brescia Eventi ed è curata da Barbara Pavan. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brescia, trasformazione e cambiamento nelle Medee a Palazzo Martinengo

