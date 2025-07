Paris Haute Couture Week | il futuro è adesso

paris haute couture week il futuro 232 adesso. Life&People.it Calato il sipario sulla Paris Haute Couture Fall Winter 2026, emerge con chiarezza: non si è trattato solo di moda, ma di un viaggio nel cuore pulsante del lusso contemporaneo. Maison storiche e nuove visioni si sono fuse in un racconto sartoriale ricco di significati, confermando che la haute couture ha ancora il potere di ispirare, innovare e ridefinire l’eleganza del domani.

Life&People.it Calato il sipario sulla Paris Haute Couture Fall Winter 2026 resta una sensazione nitida: quella di aver assistito non solo a una settimana di moda, ma ad una vera e propria esplorazione collettiva del concetto di lusso. Maison iconiche e nuove visioni si sono alternate, dando vita ad un racconto sartoriale in cui ogni capo si è fatto messaggio in una Parigi vibrante di significati. La couture ha ribadito il suo potere immaginifico, trasformando tessuti, volumi e silhouette in pura emozione. Schiaparelli: il corpo come manifesto. Ad inaugurare la settimana è Schiaparelli, con una collezione che ha acceso i riflettori sul corpo umano come architettura e simbolo. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

