il trucco dell estate 2025 entra nell era del bronzer liquido

Addio terre solari e benvenuti bronzer liquidi. Almeno per quanto riguarda le tendenze trucco estate 2025. Sembra, infatti, che le texture fluide abbiano avuto la meglio su quelle in polvere. Del resto, quelle di ultima generazione sono fresche e impalpabili, si fondono con la pelle e gli altri prodotti make up, non fanno spessore e sono modulabili. Vale per fondotinta, blush e illuminanti ma anche, e soprattutto, per i migliori bronzer liquidi perché si rivelano molto trasversali, potendo essere utilizzati sia per indorare l’incarnato sia per scolpire i tratti. Ma attenzione perché non tutti i bronzer fluidi sono uguali! Da un lato, infatti, ci sono le vere e proprie terre liquide, da picchiettare nelle zone d’ombra del viso per un effetto contouring caldo che valorizza i tratti e sublima l’incarnato; dall’altro, invece, troviamo le bronzing drops da applicare su tutto il viso per regalargli un plus di colore e luminosità. 🔗 Leggi su Amica.it