Xylella | assedia Bari con batterio killer arrivato a Modugno Coldiretti Puglia | 804 test con esito negativo a Bisceglie

La minaccia della Xylella si avvicina a Bari, con il batterio killer individuato in un oleandro a Modugno, a soli 12 chilometri dalla città. Tuttavia, gli oltre 800 test condotti nell'agro di Bisceglie hanno dato esiti negativi, offrendo una speranza di contenimento. Coldiretti Puglia monitora attentamente la situazione e lavora per proteggere il patrimonio agricolo regionale, dimostrando che la prevenzione è fondamentale per tutelare il nostro territorio.

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Il batterio killer assedia Bari con la Xylella ritrovata in un oleandro a Modugno, mentre sono risultati negativi gli 804 campionamenti eseguiti nell’agro di Bisceglie. A darne notizia è Coldiretti Puglia, in merito alla notizia del ritrovamento di una pianta di oleandro affetta da Xylella a Modugno, a 12 chilometri dalla città di Bari, mentre in occasione della riunione in Prefettura della BAT l’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia ha reso noto che sono stati 804 i campionamenti eseguiti a Bisceglie, tutti risultati negativi. E’ auspicabile che, come avvenuto a Minervino Murge, anche l’oleandro a Modugno si riveli un caso isolato – aggiunge Coldiretti Puglia – dopo che saranno eseguiti campionamenti a tappeto nell’area coinvolta. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Xylella: “assedia Bari con batterio killer arrivato a Modugno” Coldiretti Puglia: 804 test con esito negativo a Bisceglie

In questa notizia si parla di: puglia - coldiretti - xylella - assedia

Crisi del grano in Puglia, prezzi in caduta. Coldiretti lancia l'allarme: "Necessità di un tavolo di crisi" - La crisi del grano in Puglia si aggrava, con i prezzi che scendono da 310 a 305 euro a tonnellata. La Coldiretti lancia l'allerta e chiede un tavolo di crisi all'assessore regionale all'Agricoltura, Donato Pentassuglia, per affrontare questa situazione preoccupante che mette in difficoltà gli agricoltori locali.

### Bari - XYLELLA, UN OLEANDRO INFETTO A MODUGNO. COLDIRETTI: “IL BATTERIO ORMAI ASSEDIA BARI”... || #murgia24 #bari Vai su Facebook

Xylella: assedia Bari con batterio killer arrivato a Modugno; XYLELLA: COLDIRETTI PUGLIA, ASSEDIA BARI CON BATTERIO KILLER ARRIVATO A MODUGNO; Xylella, un oleandro infetto a Modugno. Coldiretti: “Il batterio ormai assedia Bari”.

Xylella: “assedia Bari con batterio killer arrivato a Modugno” Coldiretti Puglia: 804 test con esito negativo a Bisceglie - Il batterio killer assedia Bari con la Xylella ritrovata in un oleandro a Modugno, mentre sono risultati negativi gli 804 campionamenti eseguiti nell’agro di Bisceglie. Segnala noinotizie.it

“La Xylella assedia Bari”, allarme di Coldiretti Puglia: trovato oleandro infetto a Modugno - L'associazione di categoria auspica che "come avvenuto a Minervino Murge, anche l'oleandro a Modugno si riveli un caso isolato". Riporta telebari.it