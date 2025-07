Kate Middleton ha infranto le regole a Wimbledon con quelle lacrime. La Principessa del Galles, che come patrona del torneo rappresenta eleganza e compostezza, ha sorpreso tutti con un gesto più intimo e spontaneo. Un momento di vulnerabilità che ha catturato l’attenzione di pubblico e media, lasciando intuire un nuovo lato della royal che pochi avevano avuto modo di conoscere. Ma quando sarà ufficialmente a Wimbledon? Dopo le preoccupazioni suscitate...

Kate Middleton non è una semplice appassionata di Wimbledon, ne è la patrona e come tale ci si aspetta che arrivi per i match finali a premiare i vincitori. La Principessa del Galles è sempre stata impeccabile in questo ruolo, anche se è capitato anche a lei infrangere il protocollo e compiere gesti eclatanti, non previsti dall'etichetta. Ma procediamo con ordine. Kate Middleton, quando la vedremo a Wimbledon. Dopo le preoccupazioni suscitate dal suo forfait al Royal Ascot, Kate Middleton ha fatto due meravigliose apparizioni questa settimana in occasione del viaggio di Stato in Gran Bretagna di Emmanuel e Brigitte Macron.