Gattuso operazione Mondiale | il ct tra moduli viaggi e nomi nuovi Prima chiamata per Koleosho e Pio Esposito?

Rino Gattuso si prepara a guidare la Nazionale verso il Mondiale 2026, con una fase di rinnovamento e nuove sfide all’orizzonte. Tra moduli tattici, viaggi e nomi emergenti come Koleosho e Pio Esposito, il CT lavora intensamente per mettere a punto una squadra competitiva. Mentre il ranking FIFA si abbassa all’11° posto, l’Italia si impegna a risalire, con l’obiettivo di conquistare il massimo a partire da settembre, quando inizieranno le qualificazioni in Nord America.

Rino al lavoro per una Nazionale al top da settembre, quando partiranno le qualificazioni al Mondiale in Canada, USA e Messico (al via tra un anno). Intanto il ranking va giù: è 11° posto.

Gattuso 'tornare al Mondiale è fondamentale' - "Tornare al Mondiale per il nostro calcio e' fondamentale: mi aspetta un lavoro difficile, ma di facile nella vita non c'e' nulla".