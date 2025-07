Una polveriera sotto casa Oltre mezza tonnellata di fuochi Maxi sequestro della Finanza

Una scoperta sconvolgente a Lissone: oltre mezza tonnellata di fuochi artificiali, stipati in un magazzino tra le abitazioni e circondati da materiali infiammabili, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza. Tra prodotti contraffatti e gravi violazioni di sicurezza, la scoperta ha allertato le autorità , che ora indagano sulle responsabilità e sui rischi potenziali di questa vera e propria polveriera urbana. Un semplice episodio può trasformarsi in tragedia se non si interviene prontamente...

Oltre mezza tonnellata di fuochi di artificio, stipati in un magazzino tra le abitazioni e con accanto materiali infiammabili e 81mila prodotti contraffatti. A sequestrarli i militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della guardia di finanza in un maxi emporio a Lissone, dove sono emerse gravi omissioni sul rispetto delle misure di sicurezza previste per la custodia dell’importante quantitativo di materiale pirotecnico, un semplice magazzino ricavato in un locale privo di sistemi di protezione che avrebbe potuto esplodere, con il rischio di danni a persone e cose. I Finanzieri, insieme ai Vigili del fuoco di Monza, hanno sospeso l’attivitĂ commerciale in assenza della prevista Segnalazione Certificata di Inizio AttivitĂ antincendio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una polveriera sotto casa. Oltre mezza tonnellata di fuochi. Maxi sequestro della Finanza

In questa notizia si parla di: oltre - mezza - tonnellata - fuochi

Manca la tracciabilità , la polizia locale sequestra oltre mezza tonnellata di alimenti - La lotta all’abusivismo e al degrado urbano si intensifica, con la polizia locale che sequestra oltre mezza tonnellata di alimenti irregolari, assicurando la tracciabilità e la sicurezza dei cittadini.

Una polveriera sotto casa. Oltre mezza tonnellata di fuochi. Maxi sequestro della Finanza; Arsenale di fuochi d'artificio tra le case: mezza tonnellata di botti che potevano saltare in aria; Maxi sequestro di oltre mezza tonnellata di fuochi di artificio e 81 mila prodotti contraffatti.

Una polveriera sotto casa. Oltre mezza tonnellata di fuochi. Maxi sequestro della Finanza - L’arsenale era accatastato in un magazzino senza misure di sicurezza e con il rischio di esplodere. Lo riporta ilgiorno.it

Fuochi di artificio pericolosi e prodotti contraffatti: maxi sequestro e una denuncia in Brianza - Le ispezioni della Guardia di Finanza di Monza e Brianza sono avvenute a Lissone, Agrate Brianza e Cesano Maderno ... Riporta msn.com